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Филиал школы в Чиракчинском районе

Узбекистан изучит опыт РФ в области мониторинга качества образования

Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете Министров Узбекистана
Общество
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Узбекистан намерен внедрить в школах страны тесты по стандартам международного мониторинга образования.

ТАШКЕНТ, 11 янв – Sputnik. Министерство народного образования (МНО) Узбекистана изучит опыт России и Казахстана в таких международных исследованиях качества школьного образования, как PIRLS, TIMSS и PISA, соответствующее постановление правительства страны в пятницу обнародовано в национальной системе законодательства республики.

Узбекские школьники
© Министерство образования Узбекистана
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PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) - международное исследование по оценке качества начальной школы, TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) - качества математического и естественнонаучного образования для четвертых-восьмых классов, PISA (Programme for international Student Assessment) - для девятых классов, которое определяет уровень читательской, математической и естественно-научной грамотности.

Постановлением утверждена "дорожная карта" по внедрению в школах страны тестов по стандартам международного мониторинга образования. В частности, планируется организовать поездки специалистов МНО в Россию и Казахстан для изучения их опыта, а также пригласить экспертов из этих стран для организации обучающих семинаров по методике и практике тестирования.

Сдача ЕГЭ по математике в Гимназии номер 4 в Карачаевске
© Sputnik / Денис Абрамов
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В 2018 году МНО при сотрудничестве с представительством ЮНИСЕФ в Узбекистане провело исследование успеваемости учащихся в 225 школах в республике. В качестве эксперимента изучались достижения учащихся четвертых классов общеобразовательных школ по математике, чтению и природоведению. Данные исследования позволили выявить сильные и слабые стороны системы образования перед запуском тестирования по стандартам международной практики.

С сентября 2018 года по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в школах страны было восстановлено одиннадцатилетнее среднее образование. С 2009 года в республике было девятилетнее общее среднее образование. По данным министерства, в Узбекистане в конце 2017 года действовало более 9,6 тысячи общеобразовательных школ, в которых обучались 5,25 миллиона человек.

Теги:
Школа, Образование, Россия, Казахстан, Узбекистан



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