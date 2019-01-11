Узбекистан открыл на границе с Казахстаном новое здание поста "Гишткуприк"

У туристов и граждан Узбекистана появилась возможность для более динамичного пересечения погранично-таможенного поста.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Таможенный пост "Гишткуприк", расположенный на узбекско-казахстанской границе, начал работу в Ташкентской области.

"В новом здании созданы все условия для прохождения гражданами пограничного и таможенного контроля без волокиты и задержек. Организованы отдельные дорожки для лиц с ограниченными возможностями и для туристов", - говорится в сообщении телеканала "Узбекистан 24".

Данные статистики таковы: в 2017 году через кордон проходили 21,6 миллиона человек, в 2018 году этот показатель вырос более чем в два раза - до 40,3 миллиона человек. Увеличился и поток автотранспорта через таможенные посты.

Директор Центра экономического развития в странах ЦА экономист Юлий Юсупов, присутствующий на открытии терминала, поделился своими впечатлениями.

"Пограничные посты – это лицо страны. И первое впечатление при путешествии – самое сильное. На меня этот пост произвел благоприятное впечатление… Учитывая, что власти ставят задачу увеличения числа туристов, открытие этого нового зала – это дополнительный шаг в этом направлении", - уверен он.

Сегодня пропускная способность поста - 40 тысяч человек в день.