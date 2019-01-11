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Передвижные книжные магазины появятся в Узбекистане

Передвижные книжные магазины появятся в каждом районе Ташкента

Facebook Агентства по печати Узбекистана
Общество
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Размещением и организацией работы занимается Агентство по печати Республики Узбекистан совместно с обществом с ограниченной ответственностью "Уздавкитобсавдотаъминот".

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. В каждом районе столицы Узбекистана и области в ближайшее время появятся передвижные книжные магазины мобильной конструкции, сообщается на странице в Facebook Агентства по печати.

В каждой точке будет около 2500 книг, они будут работать 6 дней в неделю с 6:00 до 20:00, купить книгу можно по наличному расчету, через терминал или на договорной основе.

В Узбекистане устанавливают передвижные магазины
Facebook Агентства по печати Узбекистана
В Узбекистане устанавливают передвижные магазины

Кроме того, в магазинах будут продавать 200 видов периодических изданий. В основном магазины откроют в парках и других людных местах, где проводятся общенародные праздники и различные массовые мероприятия.

"Поскольку книжный магазин мобильный, не предоставляется право на владение землей, не требуются кадастровые документы", - комментирует инициативу директор "Уздавкитобсавдотаъминота" Шахзод Назаров.

Мобильные книжные магазины появятся в каждом районе Ташкента
Facebook Агентства по печати Узбекистана
Мобильные книжные магазины появятся в каждом районе Ташкента

Около 50 магазинов планируется установить до конца 2019 года, всего по республике откроют 250 таких точек.

Теги:
Агентство по печати и информации, Ташкент, книжный магазин



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