Имамы мечетей Узбекистана будут повышать квалификацию в Египте

Религиозные центры республики и египетский комплекс Аль-Азхар договорились о сотрудничестве.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Отныне ежегодно 20 имам-хатибов мечетей Узбекистана будут проходить курсы повышения квалификации в Египте. Такое решение принято на встрече председателя Управления мусульман Узбекистана, муфтия Усмонхона Алимова и верховного имама Египта, руководителя комплекса Аль-Азхар шейха Ахмада Мухаммада Тайиба.

Как уточнили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана, двухмесячная программа включит изучение религиозных предметов, которые будут преподавать улемы (авторитетные знатоки теоретических и практических сторон ислама), а также ученые университета Аль-Азхар — одного из старейших в мире университетов.

В конце обучения имамы получат специальные сертификаты по кираату Корана, таджвиду, тафсиру, хадису, акиде и фикху.