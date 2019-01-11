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Имамы мечетей Узбекистана будут повышать квалификацию в Египте

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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19 0 0

Религиозные центры республики и египетский комплекс Аль-Азхар договорились о сотрудничестве.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Отныне ежегодно 20 имам-хатибов мечетей Узбекистана будут проходить курсы повышения квалификации в Египте. Такое решение принято на встрече председателя Управления мусульман Узбекистана, муфтия Усмонхона Алимова и верховного имама Египта, руководителя комплекса Аль-Азхар шейха Ахмада Мухаммада Тайиба.

Как уточнили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана, двухмесячная программа включит изучение религиозных предметов, которые будут преподавать улемы (авторитетные знатоки теоретических и практических сторон ислама), а также ученые университета Аль-Азхар — одного из старейших в мире университетов.

В конце обучения имамы получат специальные сертификаты по кираату Корана, таджвиду, тафсиру, хадису, акиде и фикху.

Встреча председателя Управления мусульман Узбекистана, муфтия Усмонхона Алимова и верховного имама Египта, руководителя комплекса Аль-Азхар шейха Ахмада Мухаммада Тайиба
Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Встреча председателя Управления мусульман Узбекистана, муфтия Усмонхона Алимова и верховного имама Египта, руководителя комплекса Аль-Азхар шейха Ахмада Мухаммада Тайиба

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Теги:
Узбекистан, Египет, мусульмане, ислам, религия



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