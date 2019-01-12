14:00 12 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.36
  • EUR9498.42
  • USD8337.07
Поиск
СИЗ Ангрен

В Ангрене выявили сильное загрязнение воздуха и неготовность к холодам

© Facebook
Общество
Получить короткую ссылку
38 0 0

Республиканская рабочая группа в очередной раз изучила ситуацию в регионе и нашла много проблем.

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. В Ангрене обнаружили около 20 тысяч социальных и экономических проблем, среди которых –вред населения из-за воздушных отходов, состояние коммунального обслуживания, сообщает "Народное слово".

Такие результаты выявило очередное исследование Республиканской рабочей группы, специалисты обошли дворы и квартиры, поговорили с жителями. Проблемы обсуждали на очередной сессии Ангренского городского Кенгаша городских депутатов.

Пустые кресла
Sputnik/Рамиз Бахтияров
Смена кадров: в Узбекистане за неделю должностей лишились восемь хокимов

Всего в 634 домах (67% жилого фонда) есть центральное отопление, но они снабжаются теплом ниже нормы, остальные 346 домов не готовы к холодам.

Еще один острый вопрос – экологическая ситуация, на нее негативно влияет пылеобразная сажа, которая образуется в результате работы Ангренской ТЭС.

Также группа обнаружила незаконные строения вдоль Ангренского промышленного магистрального канала, они загрязняют воду и приводят в разрушению бетонной части русла.

Теги:
Экология и природопользование, Узбекистан, Ангрен



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Сборная Узбекистана в первом матче Кубка Азии-2019 против сборной Омана
Бодро начали: самые яркие кадры матча сборных Узбекистана и Омана
В Австрии из-под снега вытащили дикую козу
Счастливый случай: в Австрии спасли козочку из снежных завалов
Первая трехуровневая развязка в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054