Шавкат Мирзиёев поздравил военнослужащих Узбекистана

Шавкат Мирзиёев опубликовал праздничное поздравление, в котором от всей души поздравил весь народ Узбекистана с 27-летием образования Вооруженных Сил Республики и Днем Защитников Родины.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Накануне Дня защитников Родины подписан указ президента о награждении группы военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, сообщает УзА.

К 27-летию Вооруженных сил республики орденами и медалями награждены 79 человек. Награды вручены за большой вклад в повышение оборонной мощи государства, обеспечение государственной безопасности и неприкосновенности Государственной границы, проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга по защите национальных интересов, обеспечению мира, стабильности и общественного порядка.

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Люди были отмечены орденом "Шон-шараф" II степени, орденом "Дустлик", орденом "Мардлик", медалью "Жасорат", медалью "Содик хизматлари учун" и медалью "Шухрат".

Среди получивших медаль "Содик хизматлари учун" - заместитель начальника Главного управления внутренних дел города Ташкента Дониёр Ташходжаев.

Также президент Республики Шавкат Мирзиёев опубликовал праздничное поздравление, в котором от всей души поздравил весь народ Узбекистана с 27-летием образования Вооруженных Сил Республики и Днем Защитников Родины.

"В этот знаменательный день, чествуя вас, наших отважных военнослужащих, посвятивших свою жизнь делу защиты Родины, выражаю вам глубокую благодарность за вашу службу во имя мира и безопасности страны", - написал Мирзиёев.

Напомним, вчера в Узбекистане стартовали праздничные мероприятия в преддверии Дня защитников Родины - одного из самых главных государственных праздников, его отмечают 14 января.