Неуловимая Москалькова: почему не встретились омбудсмены России и Украины

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова на этой неделе приедет с рабочей командировкой в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 14 янв – Sputnik. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что ее встреча с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой в Москве не состоится.

Ранее в пресс-службе российского омбудсмена РИА Новости заявили, что достигнуты предварительные договоренности о встрече Москальковой и Денисовой. Денисова написала на своей странице в Facebook, что вновь поговорила по телефону российским омбудсменом, они договорились о встрече в понедельник в Москве и решили, что она будет конфиденциальной. Денисова заявила, что прибыла в Москву, чтобы попасть на суд по делу украинских моряков, задержанных в Черном море.

"Омбудсмен РФ сообщила мне в смс-сообщении, что она вынуждена уехать в срочную внеплановую командировку и вернется поздно вечером. А завтра Татьяна Москалькова улетает в Узбекистан", - написала Денисова в Facebook.

Во время командировки в Узбекистан Москалькова намерена обсудить с коллегами вопросы "правозащитной тематики".

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в России получила в 2018 году почти 600 обращений с жалобами и просьбами из разных стран, в том числе 35 - из Узбекистана.

Обращения касались в первую очередь уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. Также омбудсмену писали о миграционных проблемах.