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Покупатель в супермаркете

Узбекистан и Корея объединились для защиты прав потребителей

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Это поможет решить вопросы и проблемы, которые раньше не могли рассматриваться на законодательном уровне, что приносило огромные убытки туристам из двух стран.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Между Федерацией обществ защиты прав потребителей Узбекистана и Агентством потребителей Кореи подписан Меморандум о сотрудничестве, сообщает УзА.

Теперь защита потребителей двух стран будет обеспечиваться совместными усилиями двух организаций по защите прав. Граждане Республики Корея, работающие, обучающиеся, посетившие Узбекистан в целях туризма, при нарушении их потребительских прав, будь это в сфере услуг или торговли, могут обращаться с заявлениями по телефону доверия 1091 или по электронному адресу www.istemol.uz Федерации обществ защиты прав потребителей.

С предложениями, жалобами и заявлениями также могут обращаться в Агентство потребителей Кореи и граждане Узбекистана, находящиеся на территории этой страны, по телефону доверия +82-43-880-5400 или по электронному адресу crossborder@kca.go.kr.

Такая практика поможет решить вопросы и проблемы, которые раньше не могли рассматриваться на законодательном уровне, что приносило огромные убытки туристам из двух стран, негативно влияя на туристический потенциал и авторитет государств.




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