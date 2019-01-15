ГУВД Ташкента ищет психологов

В конкурсе могут принять участие граждане Республики Узбекистан, имеющие высшее образование по специальности "психолог".

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. ГУВД Ташкента объявило конкурс на замещение вакантных должностей психологов, сообщается на официальном сайте.

В конкурсе могут принять участие граждане Республики Узбекистан, имеющие высшее образование по специальности "психолог".

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсе на должность психологов, для прохождения собеседования по специальности могут обращаться с 8:00 до 18:00 в группы психологического обеспечения Управления кадров ГУВД города Ташкента по адресу: Ташкент, Мирабадский район, улица С. Азимова, дом №87.