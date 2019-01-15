На перевале Камчик временно приостановлено движение

Спасатели предупреждают, что на перевале резко ухудшились погодные условия, поэтому гражданам рекомендовано отказаться от поездок через Камчик.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Перевал Камчик временно закрыт для движения автотранспорта.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Предупреждая стихию: на Камчике появится единая диспетчерская служба

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, такие меры предприняты в связи с изменением погодных условий - существует опасность схода лавин.

"В связи с резким изменением погодных условий 15 января существует опасность схода снежной лавины на промежутке между 228-253-м километрами автомагистрали А-373 Ташкент - Ош перевала Камчик", - говорится в сообщении.

Поэтому для обеспечения безопасности на перевале Камчик временно приостановлено автомобильное движение.