Сколько ташкентцев получили загранпаспорта в 2019 году

Сдать пакет документов можно в 12 точках города – 11 районных и городском управлениях.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. За 10 дней 2019 года биометрические загранпаспорта получили 570 жителей Ташкента, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Как заявил журналистам начальник ОВВиОГ столице Шухрат Юлдашев, лидером стал Учтепинский район города, там выдали более 190 паспортов.

Сдать пакет документов можно всего в 12 точках города – 11 районных и городском управлениях. С 4 по 15 января специалисты приняли более восьми тысяч таких заявлений.

Sputnik Что известно о новом загранпаспорте

Для оформления паспорта необходимо предоставитьзаявление-анкету в двух экземплярах, копию и оригинал биометрического паспорта либо свидетельство о рождении для несовершеннолетних, квитанцию об оплате госпошлины, две фотографии.

Биометрические загранпаспорта нового образца начали выдавать с начала 2019 года, госпошлина составляет 243 тысяч 276 сумов.