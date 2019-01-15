По маршруту Бухара – Хива – Бухара отправился первый поезд

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Первый пассажирский состав №050 сообщением Бухара – Хива отправился сегодня с железнодорожного вокзала "Бухара", сообщает пресс-служба Узбекистон темир йуллари.

Состав включает 12 вагонов, изготовленных Ташкентским вагоностроительным и ремонтным заводом. Пассажиры могут выбрать класс обслуживания Econom, Business и VIP, есть вагон-ресторан.

Узбекистон темир йуллари В поезде Бухара – Хива – Бухара.

Поезд по направлению Бухара – Хива будет отправляться по нечетным числам месяца в 12:05 и приезжать в Хиву в 17:50 того же дня. В направлении Хива – Бухара поезда будут следовать по четным числам месяца с отправлением из Хивы в 08:45 и прибытием в Бухару в 14:48 того же дня.

Сейчас пассажирские составы по новому направлению Бухара – Хива везут локомотивы на тепловозной тяге. После завершения работ по электрификации железнодорожной ветки Бухара – Мискен – Хива, по этому маршруту планируется запустить скоростные поезда Afrosiyob. Это позволит объединить в единое целое транспортное направление для туристов Ташкент, Самарканд, Бухару и Хиву.