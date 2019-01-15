В США ученые представили новое противозачаточное средство

Это средство будут доставлять в организм при помощи микроиглы – изначально ее разрабатывали для безболезненных уколов.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Американские ученые представили новое средство контрацепции – противозачаточный пластырь для женщин, результаты разработок опубликовал научный журнал Nature Biomedical Engineering.

По мнению исследователей, известные на сегодня средства – в первую очередь гормональные таблетки и спирали – могут обеспечить высокий уровень эффективности, но их использование невозможно без консультаций и наблюдений врача.

Новое же средство значительно более безопасно и проще в использовании – пластырь можно ввести в организм при помощи микроиглы, которую изначально разрабатывали для введения вакцин.

Пластырь уже успели протестировать на животных, он обеспечивает защиту от зачатия более, чем на месяц при однократном нанесении на кожу.

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