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Пластырь, разработанный южнокорейскими учеными

В США ученые представили новое противозачаточное средство

Ed JONES / AFP
Общество
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Это средство будут доставлять в организм при помощи микроиглы – изначально ее разрабатывали для безболезненных уколов.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Американские ученые представили новое средство контрацепции – противозачаточный пластырь для женщин, результаты разработок опубликовал научный журнал Nature Biomedical Engineering.

По мнению исследователей, известные на сегодня средства – в первую очередь гормональные таблетки и спирали – могут обеспечить высокий уровень эффективности, но их использование невозможно без консультаций и наблюдений врача.

Беременная, архивное фото
CC0 / Pixabay
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Новое же средство значительно более безопасно и проще в использовании – пластырь можно ввести в организм при помощи микроиглы, которую изначально разрабатывали для введения вакцин.

Пластырь уже успели протестировать на животных, он обеспечивает защиту от зачатия более, чем на месяц при однократном нанесении на кожу.

Ранее стало известно, почему беременным женщинам лучше отказаться от употребления кофеина – это вещество способствует уменьшению плода.

Теги:
США, Медицина (наука), беременность



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