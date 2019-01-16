Глава ГУВД Ташкента рассказал, какой будет новая форма узбекской милиции

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik, Дильшода Рахматова. В ближайшее время МВД представит новую форму, сообщил начальник ГУВД Ташкента, генерал-майор Рустам Джураев.

По словам Джураева, при выборе формы учитывался опыт разных стран.

© Министерство обороны Узбекистана. Военный оркестр Узбекистана променял форму на красные шубы

"Выбираются самые лучшие варианты по качеству и цвету. Форма должна быть красивой, функциональной и удобной. В органах внутренних дел много подразделений – патрульно-постовая служба, следственные отделы и другие. Когда мы рассматривали патрульно-постовые службы других стран, то убедились, что сотрудники чуть ли не в кроссовках ходят, потому что приходится много бегать, задерживать преступников. Для этого их форма должна быть удобной и немнущейся. Такой форме на брюках не нужны стрелки. А сейчас у наших сотрудников, работающих в офисе и на улице одинаковая форма", - сказал Джураев.

Он добавил, что новая форма будет учитывать и особенности климата страны.

Вопрос о новой форме правоохранителей Узбекистана полностью решится после утверждения образца новой формы руководителем государства и правительства.

Джураев подчеркнул, что ни новая форма, ни переименование милиции не поменяет в корне ситуацию в органах внутренних дел, потому что прежде всего нужно готовить новых сотрудников.