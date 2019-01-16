В Кыргызстане расследует уголовные дела по лжеветеранам войны в Афганистане

ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовные дела в отношении 49 граждан по подозрению в незаконном присвоении льгот участников боевых действий в Афганистане, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"В настоящее время органами военной прокуратуры проводятся проверки, а также следственные мероприятия по фактам незаконной постановки военными комиссариатами лиц на учет как участников боевых действий в Афганистане. По всем указанным фактам военной прокуратурой возбуждено семь уголовных дел в отношении 49 лиц по признакам преступлений, предусмотренных статьями "мошенничество", злоупотребление служебным положением", "служебный подлог" и "использование заведомо подложного документа", - сообщили в пресс-службе.

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Факты незаконного присвоения статуса ветеранов-афганцев, льготы для которых в Кыргызстане приравнены к льготам ветеранов Великой Отечественной войны, выявлены в военных комиссариатах города Ош (южной столицы республики), Ноокатского, Кадамжайского, Кара-Суйского районов, а также в государственной пограничной службе. Предварительная сумма ущерба государству составляет около 500 тысяч долларов, добавили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что проходит также доследственная проверка в отношении еще ряда граждан, которые подозреваются в незаконном пользовании ветеранскими льготами.

"Для подтверждения их участия в боевых действиях в Афганистане направлены запросы в соответствующие архивы России, Узбекистана, Украины и других государств бывшего СССР", - отметили в ведомстве.

После получения архивных справок по ним "будет дана правовая оценка".

В 1979 году по просьбе правительства Демократической Республики Афганистан (ДРА) о предоставлении военной помощи в условиях обострения афганского кризиса руководство СССР, опасаясь переноса военных действий на территорию среднеазиатских республик, приняло решение о введении войск. Советские войска в Афганистане охраняли и обороняли народно-хозяйственные объекты, аэродромы, жизненно важные для страны автодороги, осуществляли проводку транспортных колонн с грузами по территории, находившейся под контролем вооруженной оппозиции. Общие безвозвратные советские потери в Афганистане составили почти 14,5 тысячи человека, инвалидами стали 6,6 тысячи военных.