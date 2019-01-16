Движение через Камчик возобновилось

Сотрудники МЧС, Минобороны, МВД, Узгидромета и Госкомавтодора осуществили принудительный спуск лавин и расчистили дорогу.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. На перевале Камчик восстановлено движение транспорта, сообщает МЧС Узбекистана.

Движение было приостановлено 15 января 2019 года силами из-за угрозы схода снежной лавины.

МЧС, Минобороны, МВД, Узгидромет и Госкомавтодор осуществили принудительный спуск лавин и расчистили дорогу.

По заключению Узгидромета, с 11:05 16 января движение автомобилей через перевал Камчик возобновлено.

Ранее сообщалось, что с наступлением зимы и неблагоприятных погодных условий на автодороге через перевал Камчик начали работу 14 круглосуточно действующих постов, дежурство на которых несут спасатели, врачи и сотрудники УБДД.