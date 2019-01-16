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Университет Шадра

В Андижанской области появится филиал индийского Университета Шарда

University Shadra
Общество
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Индия направит не менее 20 миллионов долларов на первый этап запуска вуза.

ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. В Андижанской области в будущем учебном году заработает филиал частного индийского Университета Шарда, сообщает Podrobno.uz.

Студенты во время вступительных экзаменов
© Х. Пайдоев / Народное слово
В Ташкенте откроется филиал индийского университета

Соглашение об этом накануне заключили хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов и глава "Шарда групп" Прадип Кумар Гупта.

Индия намерена направить на создание образовательного учреждения не менее 20 миллионов долларов на первом этапе.

Новый вуз займется подготовкой студентов по следующим направлениям: бизнес-администрация и коммерция, информатика;

электронная и коммуникационная инженерия, электроинженерия, информационные технологии и кибербезопасность.

Теги:
Узбекистан, Индия, Образование, Университет



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