В Андижанской области появится филиал индийского Университета Шарда

Индия направит не менее 20 миллионов долларов на первый этап запуска вуза.

ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. В Андижанской области в будущем учебном году заработает филиал частного индийского Университета Шарда, сообщает Podrobno.uz.

Соглашение об этом накануне заключили хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов и глава "Шарда групп" Прадип Кумар Гупта.

Индия намерена направить на создание образовательного учреждения не менее 20 миллионов долларов на первом этапе.

Новый вуз займется подготовкой студентов по следующим направлениям: бизнес-администрация и коммерция, информатика;

электронная и коммуникационная инженерия, электроинженерия, информационные технологии и кибербезопасность.