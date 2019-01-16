В Душанбе запустят беспроводные троллейбусы

Один такой беспроводной троллейбус стоит 250 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В марте в столице Таджикистана планируют запустить четыре беспроводных троллейбуса, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на мэрию города. Эксперимент проведут в рамках проекта "Развитие общественного транспорта города Душанбе". Транспортные средства доставят в республику из Беларуси.

Произведенные на заводе "Белкоммунмаш" троллейбусы могут ездить как с помощью электросети, так и в автономном режиме. Если на линиях нет электричества, они могут проехать еще 15 километров за счет заряженного аккумулятора.

Стоимость одного такого троллейбуса — 250 тысяч долларов. Таким образом, эксперимент обойдется в миллион долларов.