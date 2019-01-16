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Пляж на озере Бахт кули

Окрестности озера "Бахт" в Ташкенте вновь перестроят

© Sputnik / Стригер
Общество
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В Бектимирском районе столицы намерены возвести новый современный комплекс, в планах – многоэтажное жилье, аквапарк, культурные и спортивные объекты.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В окрестностях озера "Бахт" в Бектимирском районе Ташкента вновь планируется масштабная реконструкция, репортаж портала "Новости Узбекистана" появился на YouTube.

В планах – многоэтажные жилые дома, спортивные и культурные объекты, парк с аттракционами и аквапарк, колесо обозрения, торговый комплекс и бассейн. Также власти продолжат благоустройство самого озера.

В мае 2018 года стало известно о разработке проекта аквапарка на этой территории – он должен появиться к 2021 году.

С середины 70-х годов прошлого века зона отдыха возле озера "Бахт" считалась одной из самых массовых и популярных в столице, она привлекала жителей и гостей столицы невысокими ценами и удачным расположением. Но с 2005 года парк становился все более безлюдным из-за санитарно-гигиенического состояния, организация отдыха стала стихийной. В последние годы правительство занялось улучшением ситуации.

Теги:
Узбекистан, благоустройство, Ташкент



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