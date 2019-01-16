Москалькова просит напоминать узбекистанцам о сроках пребывания в РФ

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила коллегу из Узбекистана Улугбека Мухаммадиева напоминать отправляющимся в РФ мигрантам о сроках пребывания в стране. Она отметила, что значительная часть граждан республики выдворяется из-за их несоблюдения.

По словам омбудсмена, трудовая миграция из Узбекистана сейчас на высоком уровне, на территории РФ работают два миллиона трудовых мигрантов. Это порождает массу вопросов, связанных с защитой их прав.

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Выдворение из страны — огромная трагедия, сказала Москалькова.

"Мы подвергаем человека глубокому стрессу, но мы видим пути решения вопросов. И первый — правовое просвещение. Мы будем просить помочь нам в этом вопросе, чтобы каждый выезжающий имел на руках памятку, что он не может находиться в стране больше определенного срока, и если он на один день просрочит, то не может находиться в России год или два", — подчеркнула Москалькова.

"Ко мне приходит большое количество людей, попавших в эту ситуацию, а у них уже здесь семья, дети. И я каждый раз добиваюсь, чтобы, в виде исключения, снялись эти ограничения, потому что воссоединение семьи тоже очень важно", — добавила она.

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Кроме того, на встрече обсуждались и вопросы образования. Москалькова отметила, что двусторонние отношения между Россией и Узбекистаном позволили открыть новые перспективы в сфере образования, в частности, пять ведущих российских вузов открывают в республике свои филиалы: МГИМО, МГТУ имени Баумана, МИСиС, МАРХИ, Первый МГМУ им. Сеченова. По мнению омбудсмена, это позволит создать единое "образовательное поле".

С 16 по 18 января Татьяна Москалькова находится в Узбекистане с рабочим визитом. Уже сегодня омбудсмены подписали меморандумы о сотрудничестве. В рамках поездки Москалькова также ознакомится с деятельностью Народной приемной президента республики в Самаркандской области и проведет несколько рабочих встреч.