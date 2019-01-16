20:38 16 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
Проспект имени Мирзо-Улугбека в Ташкенте

В Ташкенте поднялись цены на государственную недвижимость

© Sputnik / А. Варфоломеев
Общество
Получить короткую ссылку
180 0 0

По сравнению с прошлогодними значениями, размер индексации в среднем составил примерно 70%.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В Ташкенте подняли арендную плату за государственную недвижимость на текущий год, сообщает Норма.уз.

Как и в предыдущие годы, ставки арендной платы варьируются в разрезе отраслей экономической деятельности арендатора, то есть целей использования арендуемых площадей. По сравнению с прошлогодними значениями, размер индексации в среднем составил примерно 70%.

При этом ставка арендной платы по зданиям и сооружениям не может быть ниже минимальных ставок, утвержденных соответственно Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и Ташкента.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
Это разгром: лучшие кадры матча Узбекистана и Туркменистана
Как правильно заходить в купель во время крещенских купаний – инструкция от спасателей
Как правильно погружаться в прорубь: советы спасателей
Сколько иностранцы вложат в Узбекистан в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054