В Ташкенте поднялись цены на государственную недвижимость

По сравнению с прошлогодними значениями, размер индексации в среднем составил примерно 70%.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В Ташкенте подняли арендную плату за государственную недвижимость на текущий год, сообщает Норма.уз.

Как и в предыдущие годы, ставки арендной платы варьируются в разрезе отраслей экономической деятельности арендатора, то есть целей использования арендуемых площадей. По сравнению с прошлогодними значениями, размер индексации в среднем составил примерно 70%.

При этом ставка арендной платы по зданиям и сооружениям не может быть ниже минимальных ставок, утвержденных соответственно Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и Ташкента.