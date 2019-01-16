В Ферганской долине нашли парня с самым длинным именем

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Имя 18-летнего парня из села Кенеш Кара-Кульджинского района Ошской имя состоит из 17 букв, сообщает агенство Turmush.

Молодого человека, который сейчас учится в Оше, зовут Ибрахимхалилуллох Жаныбек уулу. По словам родных, такое имя ему дали в честь пророка Ибрахима. Сам парень не знал своего полного имени до получения паспорта в 16 лет.

"До этого меня просто называли Ибрахим. О таком длинном имени узнал лишь при получении документа, удостоверяющего личность. Не скрою, был удивлен. До этого особо и не интересовался. В начале, конечно, немного стеснялся своего имени, а сейчас это для меня гордость", - рассказал парень.

Он рассказал, что при получении тех или иных документов его просят несколько раз перепроверить правильность написания имени. Во время получения свидетельства о рождении отцу мальчика пришлось самому вписывать имя сына.