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В ташкентском метро Wi-Fi появится на всех станциях

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Пока пассажиры могут лишь подключиться к внутреннему развлекательному порталу компании, на котором размещены видеоролики, книги, фильмы и клипы.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Сегодня ряд узбекских СМИ опубликовали информацию о том, что к середине года Wi-Fi может появиться на всех станциях Ташкентского метрополитена.

В "Узбектелекоме" сообщили, что пока пассажиры могут лишь подключиться к внутреннему развлекательному порталу компании, на котором размещены видеоролики, книги, фильмы и клипы.

"Сейчас идет работа по СМС-идентификации пользователей. В течение квартала Wi-Fi полностью заработает", - рассказал представитель "Узбектелекома".

К середине текущего года запланировано развертывание сетей общественного доступа Wi-Fi на всех станциях метрополитена.




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