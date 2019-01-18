В Узбекистане вузы сами смогут устанавливать квоты приема студентов

Данный порядок хотят внедрить в республике с 2019/2020 учебного года.

ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. В Узбекистане с нового учебного года вузы сами смогут устанавливать количество принимаемых студентов. Об этом говорится в указе Шавката Мирзиёева.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова В Самарканде откроют филиал российского вуза

Глава республики поручил Минвузу, Минтруда, Минэкономики и промышленности разработать и согласовать порядок самостоятельного определения высшими образовательными учреждениями квоты приема студентов.

Ранее стало известно, что в Узбекистане начнут признавать дипломы иностранных вузов, причем без специальных испытаний. Перечень таких зарубежных вузов ежегодно будут устанавливать Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана и Государственная инспекция по надзору за качеством образования при кабмине.