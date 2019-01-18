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Паспортный контроль

В Узбекистане смягчат наказание за нарушение визового режима

Общество
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Сейчас в Узбекистане иностранцы за нарушение правил пребывания наказываются штрафом от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы.

ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил смягчить наказание за нарушение визового режима.

Как говорится в указе узбекского лидера, до конца февраля в законодательную палату Олий Мажлиса будет внесен законопроект, предусматривающий либерализацию преступлений, связанных с нарушением правил пребывания в республике.

Международный аэропорт Ташкента
© Пресс служба Государственного таможенного комитета РУ
МИД: туристы из Италии смогут покинуть Узбекистан после заседания суда

В документе будут описаны меры административной ответственности за неисполнение правил пребывания в стране. Ответственные госструктуры должны будут оперативно рассматривать такие дела.

В настоящее время в Узбекистане иностранцы за нарушение визового режима наказываются штрафом от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы.

Ранее туристы из Италии Людовика Бартоли и Филип Эрфюрт не смогли покинуть Узбекистан из-за неправильно оформленных виз. Однако административный суд вместо штрафа вынес иностранцам предупреждение.

Теги:
туристы, турист, Узбекистан



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