В Узбекистане смягчат наказание за нарушение визового режима

Сейчас в Узбекистане иностранцы за нарушение правил пребывания наказываются штрафом от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы.

ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил смягчить наказание за нарушение визового режима.

Как говорится в указе узбекского лидера, до конца февраля в законодательную палату Олий Мажлиса будет внесен законопроект, предусматривающий либерализацию преступлений, связанных с нарушением правил пребывания в республике.

В документе будут описаны меры административной ответственности за неисполнение правил пребывания в стране. Ответственные госструктуры должны будут оперативно рассматривать такие дела.

В настоящее время в Узбекистане иностранцы за нарушение визового режима наказываются штрафом от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы.

Ранее туристы из Италии Людовика Бартоли и Филип Эрфюрт не смогли покинуть Узбекистан из-за неправильно оформленных виз. Однако административный суд вместо штрафа вынес иностранцам предупреждение.