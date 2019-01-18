11:38 18 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
Вывоз мусора

Тарифы за вывоз мусора в Ташкенте вырастут с 1 февраля

GUILLERMO LEGARIA / AFP
Общество
Получить короткую ссылку
21 0 0

В предыдущий раз тарифы повышались в апреле 2018 года.

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Тарифы за вывоз мусора в Ташкенте для населения и организаций вырастут с 1 февраля, сообщает предприятие "Махсустранс".

За вывоз твердых бытовых отходов в месяц придется платить не 3900, а 4500 сумов с каждого проживающего человека.

Бюджетные и хозрасчетные организации будут оплачивать вывоз твердых бытовых отходов из расчета 53986,56 сума за кубометр вместо действующего сейчас тарифа в 46788,3 сума за кубометр. Вывоз тонны нечистот подорожает с 17484,22 до 20174,12 сума.

Предыдущее повышение тарифов произошло в апреле 2018 года.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Японии по футболу на кубке Азии
"Волки" против "Самураев": лучшие кадры матча Японии и Узбекистана
Грузию поразила вспышка свиного гриппа
Страшная напасть: в Тбилиси жители спасаются от свиного гриппа
Сколько иностранцы вложат в Узбекистан в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054