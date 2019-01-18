Тарифы за вывоз мусора в Ташкенте вырастут с 1 февраля

В предыдущий раз тарифы повышались в апреле 2018 года.

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Тарифы за вывоз мусора в Ташкенте для населения и организаций вырастут с 1 февраля, сообщает предприятие "Махсустранс".

За вывоз твердых бытовых отходов в месяц придется платить не 3900, а 4500 сумов с каждого проживающего человека.

Бюджетные и хозрасчетные организации будут оплачивать вывоз твердых бытовых отходов из расчета 53986,56 сума за кубометр вместо действующего сейчас тарифа в 46788,3 сума за кубометр. Вывоз тонны нечистот подорожает с 17484,22 до 20174,12 сума.

Предыдущее повышение тарифов произошло в апреле 2018 года.