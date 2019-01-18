Венгрия поможет Узбекистану подготовить кадры для будущей АЭС

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Посол Узбекистана в Австрии, постоянный представитель при МАГАТЭ* Шерзод Асадов и министр по делам расширения атомной электростанции "Пакш" Венгрии Янош Шули обсудили развитие сотрудничества в сфере атомной энергетики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел. Шули заявил, что венгерская сторона поможет республике в том числе в подготовке специалистов для будущей АЭС.

Пресс-служба Агентства "Узатом" Как Узбекистан готовится стать пионером атомной энергетики в ЦА

"По словам министра, венгерские специалисты обладают большим опытом в атомной сфере, прежде всего по использованию российских технологий, которые успешно применяются в этой стране уже более 40 лет", — говорится в публикации.

Тесные рабочие контакты между сторонами были установлены в ноябре прошлого года — во время ознакомительной поездки сотрудников "Узатома" в столицу Венгрии. Тогда представителям агентства рассказали об эксплуатации АЭС "Пакш-1". Сейчас идет подготовка к поездке делегации Узбекистана в составе группы парламентариев-экологов и представителей СМИ в Будапешт, в ходе которой запланированы встречи в нескольких ведомствах для изучения венгерского опыта и законодательства, а также посещение действующей АЭС "Пакш" и стройплощадки ее второй очереди.

В пресс-службе также отметили, что венгерская сторона с интересом наблюдает за проводимыми в республике реформами.

* Международное агентство по атомной энергии