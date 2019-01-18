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Ташкент намерен использовать французский опыт в сфере водоснабжения

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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На встрече в хокимияте столицы обсудили, в частности, организацию городской системы отведения сточных вод.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Первый заместитель хокима Ташкента Даврон Хидоятов встретился с представителями французской компании Suez — одного из крупнейших мировых коммунальных операторов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Стороны обсудили создание износоустойчивой, совершенной инфраструктуры, а также вопросы обеспечения ташкентцев качественной питьевой водой.

Первый заместитель хокима Ташкента Даврон Хидоятов встретился с представителями французской компании Suez
Пресс-служба хокимията Ташкента
Первый заместитель хокима Ташкента Даврон Хидоятов встретился с представителями французской компании Suez

Встреча состоялась во исполнение постановления президента Узбекистана "О дополнительных мерах по развитию систем питьевого водоснабжения и канализации в Республике Узбекистан", уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что столица планирует использовать опыт Казани в создании новой системы управления жилищно-коммунальным хозяйством.

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Теги:
водоснабжение, ЖКХ, Хокимият Ташкента



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