Ташкент намерен использовать французский опыт в сфере водоснабжения

На встрече в хокимияте столицы обсудили, в частности, организацию городской системы отведения сточных вод.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Первый заместитель хокима Ташкента Даврон Хидоятов встретился с представителями французской компании Suez — одного из крупнейших мировых коммунальных операторов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Стороны обсудили создание износоустойчивой, совершенной инфраструктуры, а также вопросы обеспечения ташкентцев качественной питьевой водой.

Пресс-служба хокимията Ташкента Первый заместитель хокима Ташкента Даврон Хидоятов встретился с представителями французской компании Suez

Встреча состоялась во исполнение постановления президента Узбекистана "О дополнительных мерах по развитию систем питьевого водоснабжения и канализации в Республике Узбекистан", уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что столица планирует использовать опыт Казани в создании новой системы управления жилищно-коммунальным хозяйством.