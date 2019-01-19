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Крещенская гроза: москвичи сняли видео метели с громом и молнией

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Общество
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В ночь на Крещение в столице России зафиксирована очень нетипичная для этого времени года погода - снег с дождем, переходящим в метель. Видео с этим необычным природным явлением попало в сеть.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Москве в ночь с 18 на 19 января разыгралась непогода - из-за перепада температур в столичном регионе наблюдались разные виды осадков и даже нетипичная для зимы гроза.

Жители Москвы, в частности из северо-западных районов, сняли на видео необычное природное явление - на фоне метели сверкает молния и гремит гром.

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#гроза #мск #январь

Публикация от Aleksandr (@nikewoow)

Вечером 18 января столбик термометра показывал температуру выше ноля, но уже к ночи подморозило до минус 5 - 7 градусов. В середине следующей недели в российскую столицу придут запоздалые крещенские морозы - от-12 днем, до -17 ночью.

Теги:
зима, Погода, молния, гроза, Москва, Россия



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