Крещенская гроза: москвичи сняли видео метели с громом и молнией

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Москве в ночь с 18 на 19 января разыгралась непогода - из-за перепада температур в столичном регионе наблюдались разные виды осадков и даже нетипичная для зимы гроза.
Жители Москвы, в частности из северо-западных районов, сняли на видео необычное природное явление - на фоне метели сверкает молния и гремит гром.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вечером 18 января столбик термометра показывал температуру выше ноля, но уже к ночи подморозило до минус 5 - 7 градусов. В середине следующей недели в российскую столицу придут запоздалые крещенские морозы - от-12 днем, до -17 ночью.