Крещенская гроза: москвичи сняли видео метели с громом и молнией

В ночь на Крещение в столице России зафиксирована очень нетипичная для этого времени года погода - снег с дождем, переходящим в метель. Видео с этим необычным природным явлением попало в сеть.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Москве в ночь с 18 на 19 января разыгралась непогода - из-за перепада температур в столичном регионе наблюдались разные виды осадков и даже нетипичная для зимы гроза.

Жители Москвы, в частности из северо-западных районов, сняли на видео необычное природное явление - на фоне метели сверкает молния и гремит гром.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #гроза #мск #январь Публикация от Aleksandr (@nikewoow) 18 Янв 2019 в 2:07 PST

Вечером 18 января столбик термометра показывал температуру выше ноля, но уже к ночи подморозило до минус 5 - 7 градусов. В середине следующей недели в российскую столицу придут запоздалые крещенские морозы - от-12 днем, до -17 ночью.