Анкета для получения загранпаспорта теперь доступна онлайн

Биометрический паспорт для выезда за границу будет изготовлен за 10 рабочих дней. Срок действия нового документа будет составлять 10 лет.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. На официальном сайте ГУВД была опубликована анкета-заявление для получения биометрического паспорта для выезда за границу.

Размер пошлины составляет 120% МРЗП (243,2 тыс. сум). Госпошлина на получение загранпаспорта для детей до 16-ти лет составляет 80% МРЗП (162,1 тыс. сум). Для лиц без гражданства, постоянно проживающих в Узбекистане, вне зависимости от их возраста, размер госпошлины составляет 100% МРЗП (202,7 тыс. сум).

© Sputnik / Вадим Жернов Сколько ташкентцев получили загранпаспорта в 2019 году

Биометрический паспорт для выезда за границу будет изготовлен за 10 рабочих дней. Срок действия нового документа будет составлять 10 лет.

Напомним, что для получения нового биометрического загранпаспорта необходимо будет предоставить следующие документы:

- анкета-заявление в одном экземпляре, заверенная печатью с места работы, учебы или территориальными органами самоуправления;

- одна фотография размером 3,5 см. x 4,5 см.;

- копия паспорта;

- справка из военкомата (для военнообязанных);

- квитанция об оплате государственной пошлины.