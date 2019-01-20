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Гур-Эми́р — мавзолей Тамерлана (Амира Тимура) и его семьи (Тимуридов) в Самарканде

Инфокиоск в помощь: в Самарканде окажут услуги в электронном виде - фото

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Многофункциональный инфокиоск будет не единственным, в скором времени подобные конструкции появятся по всему городу

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. В Самарканде установлен первый многофункциональный инфокиоск.

Инфокиоск - это совместный проект группы компаний Vendo и департамента туризма Самаркандской области, сообщает пресс-служба Департамента.

"Такой инфокиоск раздает бесплатный Wi-Fi, обеспечивает звонки на телефоны и работает как справочный центр", - говорится в сообщении.

Все услуги для жителей и гостей города бесплатные, уточнили в Департаменте.

Данная инициатива проводится в рамках программы развития туризма в республике.

Конструкция инфокиоска является экспериментальной, в скором будущем планируется замена таксофонов на антивандальные, и установка 200 подобных таксофонов по всему городу.

Теги:
Самарканд



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