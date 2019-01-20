Инфокиоск в помощь: в Самарканде окажут услуги в электронном виде - фото

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. В Самарканде установлен первый многофункциональный инфокиоск.
Инфокиоск - это совместный проект группы компаний Vendo и департамента туризма Самаркандской области, сообщает пресс-служба Департамента.
"Такой инфокиоск раздает бесплатный Wi-Fi, обеспечивает звонки на телефоны и работает как справочный центр", - говорится в сообщении.
Все услуги для жителей и гостей города бесплатные, уточнили в Департаменте.
Данная инициатива проводится в рамках программы развития туризма в республике.
Конструкция инфокиоска является экспериментальной, в скором будущем планируется замена таксофонов на антивандальные, и установка 200 подобных таксофонов по всему городу.