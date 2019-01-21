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Московский городской суд

В Ташкенте впервые пройдет Международный юридический форум

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Мероприятие организуют Министерство юстиции, Верховный суд и Генеральная прокуратура республики.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Ташкенте в апреле этого года впервые пройдет Международный юридический форум, сообщили в пресс-службе Минюста Узбекистана — одного из организаторов мероприятия, наряду с Верховным судом и Генпрокуратурой.

"В ближайшие дни планируется запустить официальный веб-сайт форума, на котором могут зарегистрироваться лица, желающие принять участие в форуме", — говорится в публикации.

Как отметили в пресс-службе, мероприятие пройдет в соответствии с Государственной программой по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в Год активных инвестиций и социального развития.

Напомним, ранее президент страны Шавкат Мирзиёев утвердил госпрограмму на 2019 год стоимостью около 10 миллиардов долларов. Она состоит из пяти разделов: совершенствование системы государственного и общественного строительства, обеспечение верховенства закона и дальнейшего реформирования судебно-правовой системы, развитие экономики и активного привлечения инвестиций, социальное развитие, обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, а также внешней политики.

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Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, форум, Ташкент, юрист



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