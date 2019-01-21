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Награждение Алана Абдуллаева благодарственным письмом

Герой, спасавший людей в Магнитогорске, награжден в России

Из личного архива Алана Абдуллаева
Общество
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Тема:
Обрушение жилого дома в Магнитогорске (17)
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Аламафруз Абдуллаев одним из первых помог уцелевшим, а затем показывал спасателям завалы, под которыми были жильцы взорвавшегося дома.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Молодой человек Алан Абдуллаев, спасший из-под завалов разрушенного дома в Магнитогорске восемь человек, удостоен награды в России, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Парня чествовали в рамках открытия чемпионата Урала по КУДО 20 января.

На церемонии открытия турнира в торжественной обстановке Абдуллаеву вручили благодарственные грамоты от президента Федерации кудо России и президента Федерации кудо Челябинской области.

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"…Взрыв дома по проспекту Карла Маркса мог бы унести еще больше жизней простых граждан, если бы не мгновенная реакция, а в дальнейшем несгибаемая выносливость и смелость простого таджикского парня, который, ежесекундно рискуя жизнью, более 12 часов на морозе спасал людей из-под бетонных завалов", - отметил глава Федерации Владимир Остапченко.

Благодарственное письмо Алану Абдуллаеву
Из личного архива Алана Абдуллаева
Благодарственное письмо Алану Абдуллаеву

Трибуны выразили свою поддержку и одобрение бурными овациями.

Благодарственное письмо Алану Абдуллаеву
Из личного архива Алана Абдуллаева
Благодарственное письмо Алану Абдуллаеву

Напомним, последний день ушедшего 2018 года был омрачен страшной трагедией. Взрыв газа, произошедший в жилом многоэтажном доме в Магнитогорске, унес жизнь, как выяснилось позже, 39 человек.

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Одним из первых на месте происшествия — даже до приезда спасателей — оказался Аламафруз Абдуллаев.

Молодой человек учился в колледже в Термезе, потом переехал в Россию. Живет там уже восьмой год. В свободное от работы время он занимается кудо.

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Тема:
Обрушение жилого дома в Магнитогорске (17)
Теги:
Происшествие, взрыв, Челябинская область



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