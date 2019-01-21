Женщины–изобретатели Узбекистана и Южной Кореи договорились о сотрудничестве

В Университете Инха в Ташкенте прошел круглый стол на тему "Женщины–изобретатели: наука, инновация, инвестиция".

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Центр женщин-изобретателей Узбекистана и Ассоциация женщин–изобретателей Южной Кореи подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает УзТАГ. Ожидается, что соглашение поможет развивать изобретательские, образовательные, деловые и культурные связи.

Женщинам предложили получить международные патенты на свои изобретения, принять участие в зарубежных конкурсах, выставках и форумах.

Пресс-служба Комитета женщин Узбекистана Центр женщин-изобретателей Узбекистана и Ассоциация женщин–изобретателей Южной Кореи подписали меморандум о взаимопонимании

Кроме того, Комитет женщин республики и члены ассоциации договорились о привлечении корейских инвесторов к решению вопроса занятости узбекистанок. Отметим, что комитет и Университет Инха в Ташкенте активно реализуют совместные проекты, что дает возможность студенткам участвовать в программе грантов.

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