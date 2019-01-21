У кого в Узбекистане самые высокие зарплаты

Самые низкие зарплаты все еще остаются в сферах образования, здравоохранения и предоставления соцуслуг.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Самые высокие среднемесячные зарплаты по итогам 2018 года оказались у работников банковской отрасли, самые низкие - у работников сферы здравоохранения, сообщается на сайте Госкомстата.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по республике составила 1 822 200 сумов.

В сумму включены надбавки, вознаграждения, премии, компенсационные выплаты и оплата за неотработанное время, а также удерживаемый с физического лица налог на доходы и отчисления в социальные фонды.

Рассматривая зарплаты в разрезе секторов, стоит отметить, что самые высокие доходы - у работников банковской, страховой, лизинговой и кредитно-посреднической сферы. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата у граждан, занятых в этой сфере, составила 3 500 500 сумов.

На втором месте - сфера информации и связи. Работники этой отрасли в среднем в месяц зарабатывали в прошлом году 3 347 500 сумов.

На третьем месте - промышленный сектор, где среднемесячный доход работников составлял 2 731 100 сумов.

Самые низкие зарплаты все еще остаются в сферах образования, здравоохранения и предоставления соцуслуг. Среднемесячная зарплата преподавателей и воспитателей по итогам года составила 1 396 400 сумов, медицинских и социальных работников - 1 173 100 сумов.

Средняя зарплата граждан, занимающихся торговлей, составила 1 990 300 сумов, строительством - 2 297 300 сумов, перевозкой и хранением - 2 507 400 сумов. В сфере искусства, развлечений и отдыха среднемесячная зарплата составила 1 652 400 сумов.