Все дело в шапке: как Хабиб Нурмагомедов повлиял на моду в Душанбе

После боя Нурмагомедова с Макгрегором вокруг кавказского головного убора возник ажиотаж. Как оказалось, в столице Таджикистана тоже.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Папаха бойца ММА Хабиба Нурмагомедова стала узнаваемым атрибутом спортсмена. Благодаря ему этот головной убор пережил второе рождение. И даже сейчас, спустя несколько месяцев после легендарного боя Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором интерес к папахам не ослабевает. Напротив, меховая шапка находит все новых почитателей.

Как пишет Sputnik Таджикистан, поклонники российского бойца в Душанбе стали скупать на местных рынках белые папахи "под Хабиба".

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"Конечно, на рынках Душанбе продаются не настоящие шапки из овечьей шерсти, а их дешевые аналоги, которые по карману местным покупателям. Синтетические белые "хабибки" продаются по 50 сомони и служат недорогим и симпатичным сувениром для фанатов Нумагомедова", - говорится в сообщении.

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Напомним, 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе состоялся долгожданный бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

Нурмагомедов одержал убедительную победу над своим противником удушающим приемом в четвертом раунде главного боя турнира UFC 229.

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Сразу после окончания боя россиянин перепрыгнул через ограждение и стал участником непродолжительной драки, после чего вернулся в "клетку", где произошла еще одна стычка. Ситуация была накалена из-за едких высказываний ирландца. В ходе подготовки к бою Макгрегор оскорбил в том числе и отца своего соперника.

John Locher Хабиб Нурмагомедов

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