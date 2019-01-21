Все дело в шапке: как Хабиб Нурмагомедов повлиял на моду в Душанбе

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Папаха бойца ММА Хабиба Нурмагомедова стала узнаваемым атрибутом спортсмена. Благодаря ему этот головной убор пережил второе рождение. И даже сейчас, спустя несколько месяцев после легендарного боя Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором интерес к папахам не ослабевает. Напротив, меховая шапка находит все новых почитателей.
Как пишет Sputnik Таджикистан, поклонники российского бойца в Душанбе стали скупать на местных рынках белые папахи "под Хабиба".
"Конечно, на рынках Душанбе продаются не настоящие шапки из овечьей шерсти, а их дешевые аналоги, которые по карману местным покупателям. Синтетические белые "хабибки" продаются по 50 сомони и служат недорогим и симпатичным сувениром для фанатов Нумагомедова", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе состоялся долгожданный бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Нурмагомедов одержал убедительную победу над своим противником удушающим приемом в четвертом раунде главного боя турнира UFC 229.
Новый бой Хабиба и Конора все же может состояться – каковы условия >>>
Сразу после окончания боя россиянин перепрыгнул через ограждение и стал участником непродолжительной драки, после чего вернулся в "клетку", где произошла еще одна стычка. Ситуация была накалена из-за едких высказываний ирландца. В ходе подготовки к бою Макгрегор оскорбил в том числе и отца своего соперника.
Как Хабиб задушил Конора: хроника боя Нурмагомедова и Макгрегора >>>