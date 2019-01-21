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Узбекистанцы чуть не замерзли насмерть при пересечении границы Казахстана

© Sputnik / Амир Исаев
Общество
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Казахстанские пограничники, задержав нарушителей госграницы, спасли их от гибели.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Пограничный наряд заставы "Мукатай" Уральского пограничного отряда задержал пятерых граждан Узбекистана, пытавшихся незаконно пересечь границу республики.

Об этом сообщает Kazakhstan Today со ссылкой на данные пограничной службы КНБ РК, нарушителей госграницы пришлось доставить в больницу.

"У одного из пятерых врачи обнаружили общее переохлаждение, обморожение нижних конечностей III-IV степени. Он помещен в палату интенсивной терапии. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Двоим поставили диагноз "общее переохлаждение, обморожение нижних конечностей". Состояние у обоих средней степени тяжести. У оставшихся двоих были обморожения нижних конечностей I степени. Они в госпитализации не нуждались", - говорится в сообщении.

В настоящее время нарушители государственной границы находятся под присмотром конвоя в больнице поселка Дарьинск Зеленовского района.




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