18:19 22 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.33
  • EUR9518.45
  • USD8378.18
Поиск

Британцы намерены открыть в Узбекистане частные школы

© Sputnik / Антон Уницын
Общество
Получить короткую ссылку
25 0 0

Планируемая вместимость образовательных учреждений — около 600 человек.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Британские компании MBU Capital и Acumen Education собираются построить в Узбекистане 15 частных школ, три из них — в Ташкенте.

"Приоритетом в работе своих образовательных учреждений иностранные гости считают доступность для населения", — сообщили в пресс-службе администрации города, отметив, что при строительстве учреждений в соседних странах (в частности, Казахстане), были учтены потребности каждого конкретного населенного пункта.

В хокимияте Ташкента состоялась встреча с руководством компаний MBU Capital и Acumen Education
Пресс-служба хокимията Ташкента
В хокимияте Ташкента состоялась встреча с руководством компаний MBU Capital и Acumen Education

Участники встречи договорились о дальнейшем взаимодействии между хокимиятом столицы, представителями деловых кругов Великобритании и Министерством народного образования, которое ранее заявило, что готово сотрудничать с инвесторами, планирующими открыть негосударственные образовательные учреждения, и помочь им в запуске проектов.

В Узбекистане решат проблемы частных школ >>>

Теги:
школы, Великобритания, Образование, Хокимият Ташкента



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мусульманские женщины в объективе фотографа
Мусульманские женщины в объективе фотографа
Видео танца директора школы в Китае покорило пользователей
Внимание к каждому: система школьного образования в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054