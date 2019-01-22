Британцы намерены открыть в Узбекистане частные школы

Планируемая вместимость образовательных учреждений — около 600 человек.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Британские компании MBU Capital и Acumen Education собираются построить в Узбекистане 15 частных школ, три из них — в Ташкенте.

"Приоритетом в работе своих образовательных учреждений иностранные гости считают доступность для населения", — сообщили в пресс-службе администрации города, отметив, что при строительстве учреждений в соседних странах (в частности, Казахстане), были учтены потребности каждого конкретного населенного пункта.

Пресс-служба хокимията Ташкента В хокимияте Ташкента состоялась встреча с руководством компаний MBU Capital и Acumen Education

Участники встречи договорились о дальнейшем взаимодействии между хокимиятом столицы, представителями деловых кругов Великобритании и Министерством народного образования, которое ранее заявило, что готово сотрудничать с инвесторами, планирующими открыть негосударственные образовательные учреждения, и помочь им в запуске проектов.

В Узбекистане решат проблемы частных школ >>>