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Города Мира. Ташкент

Морозы отступают: когда в Узбекистане снова будет тепло

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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По прогнозам синоптиков, к концу недели в республику придет потепление, и выпавший снег растает, его заменят осадки в виде дождя.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Потепление в Узбекистане наступит уже в ближайшие дни. Как сообщает Узгидромет, после того, как столбики термометров в некоторых районах республики опускались до отметки минус 12 градусов, к концу недели воздух прогреется до 15 градусов.

В Каракалпакстане и Хорезмской области ожидается 25-27 января дневная температура составит 3-8 градусов тепла, но чью – до 2 градусов тепла.

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В Бухарской области осадков не ожидается. Температура ночью будет около ноля градусов, а днем воздух прогреется до 12-15 градусов тепла.

В Ташкентской Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях также ожидается теплая погода: ночью – от ноля градусов до 2 градусов мороза, днем - 7-12 градусов тепла.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях местами возможен туман. Возможно повышение температуры воздуха до плюс 12- 17 градусов.

В Андижанской, Наманганской, Ферганской областях температура ночью - 0-5 градусов мороза, днем – 5-8 градусов тепла, местами до 10 градусов тепла.

В горных районах республики ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем от 3 до 8 градусов тепла.

Теги:
Погода



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