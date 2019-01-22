Солдаты сели за парты: военнослужащие Узбекистана сдают тесты

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Военнослужащие срочной военной службы Вооруженных Сил Узбекистана сдают тестовые испытания для получения рекомендаций командования воинской части, которые помогут им при поступлении в вузы страны.
Тестовые испытания проводят специалисты Государственного тестового центра при Кабинете министров Узбекистана. Они проходят в здании Ташкентского государственного аграрного университета.
Во время тестовых испытаний в малых и больших аудиториях установлено видеонаблюдение.
Напомним, порядок выделения отдельных квот для абитуриентов из числа лиц, прошедших срочную военную службу и имеющих рекомендацию командования воинских частей, для поступления в высшие образовательные учреждения на основании конкурса, проводимого среди данных лиц введен с 2019/2020 учебного года вводится распоряжением президента Узбекистана "О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в "Год активных инвестиций и социального развития".