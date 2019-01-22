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Солдаты сели за парты: военнослужащие Узбекистана сдают тесты

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Для получения рекомендаций от Минобороны при поступлении в вузы военнослужащим надо ответить на 100 вопросов за 3 часа.

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Военнослужащие срочной военной службы Вооруженных Сил Узбекистана сдают тестовые испытания для получения рекомендаций командования воинской части, которые помогут им при поступлении в вузы страны.

Тестовые испытания проводят специалисты Государственного тестового центра при Кабинете министров Узбекистана. Они проходят в здании Ташкентского государственного аграрного университета.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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Рекомендации Минобороны позволяют добавить 50% от общего числа баллов, которые абитуриент наберет при поступлении в высшие учебные заведения нашей страны. Но для получения рекомендаций военнослужащим нужно ответить на 100 вопросов. За каждый правильный ответ из блока по духовно-просветительской подготовке начисляется 1,1 балла, по физике, математике и логике - по 1 баллу, по боевой подготовке – 1,2 балла. На выполнение тестов дается 3 часа: 2,5 часа на выполнение тестов и еще полчаса на заполнение листа.

Во время тестовых испытаний в малых и больших аудиториях установлено видеонаблюдение.

Напомним, порядок выделения отдельных квот для абитуриентов из числа лиц, прошедших срочную военную службу и имеющих рекомендацию командования воинских частей, для поступления в высшие образовательные учреждения на основании конкурса, проводимого среди данных лиц введен с 2019/2020 учебного года вводится распоряжением президента Узбекистана "О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в "Год активных инвестиций и социального развития".




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