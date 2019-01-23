Казахстанцу грозит семь лет тюрьмы за ДТП с автобусом под Саратовом

В ноябре в Саратовской области столкнулись заказной автобус и грузовой поезд, пятеро граждан Узбекистана стали жертвами аварии.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Водитель автобуса из Казахстана предстанет перед судом в Саратовской области по обвинению в ДТП, в результате которого погибли пятеро граждан Узбекистана, сообщила пресс-служба областного главка МВД.

Заказной автобус и грузовой поезд столкнулись 17 ноября 2018 года на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, погибли пятеро пассажиров - граждан Узбекистана и в тяжелом состоянии были госпитализированы водитель и его сменщик, граждане Казахстана. Полиция возбудила уголовное дело в отношении 61-летнего водителя автобуса.

"Водителю было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В настоящее время материалы уголовного дела следователями полиции направлены в суд", - говорится в сообщении.

Водителю грозит до семи лет лишения свободы.

Полиция установила, что обвиняемый за рулем автобуса Kaessbohrer в условиях плохой видимости выехал на переезд, проигнорировав запрещающий сигнал светофора и звуковую сигнализацию, и не заметил приближающийся поезд.