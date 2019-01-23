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Препарат с эмбрионом

В Узбекистане хотят разрешить искусственное оплодотворение

© Sputnik / Александр Поляков
Общество
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Нижняя палата парламента должна принять в первом чтении новый законопроект.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. В нижнюю палату парламента внесен проект закона "Об охране репродуктивного здоровья граждан", который должен легализовать в Узбекистане процедуру искусственного оплодотворения (ЭКО), сообщает Podrobno.uz.

Процедура ЭКО
© Sputnik / Татьяна Пичугина
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В документе также рассматривается вопрос развития государственно-частного партнерства в области репродуктивного здоровья.

Кроме того, в республике хотят развить сеть негосударственных частных медицинских учреждений.

По результатам парламентских обсуждений авторам законопроекта пришлось отказаться от некоторых его положений. Было принято решение о преждевременности закрепления в законопроекте отдельных современных видов вспомогательных репродуктивных технологий, таких, как суррогатное материнство и донорство эмбрионов.

Теги:
Медицина, беременность, Узбекистан



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