В Узбекистане хотят разрешить искусственное оплодотворение

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. В нижнюю палату парламента внесен проект закона "Об охране репродуктивного здоровья граждан", который должен легализовать в Узбекистане процедуру искусственного оплодотворения (ЭКО), сообщает Podrobno.uz.

© Sputnik / Татьяна Пичугина Специалист по ЭКО из Турции проконсультирует женщин в Узбекистане

В документе также рассматривается вопрос развития государственно-частного партнерства в области репродуктивного здоровья.

Кроме того, в республике хотят развить сеть негосударственных частных медицинских учреждений.

По результатам парламентских обсуждений авторам законопроекта пришлось отказаться от некоторых его положений. Было принято решение о преждевременности закрепления в законопроекте отдельных современных видов вспомогательных репродуктивных технологий, таких, как суррогатное материнство и донорство эмбрионов.