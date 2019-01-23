Вуз из РФ и Самаркандский госуниверситет договорились о сотрудничестве

ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Руководство Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н. А. Добролюбова (НГЛУ) в ходе визита в Узбекистан обсудило вопросы преподавания русского языка, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.

По данным представительства, в ходе визита представители НГЛУ провели встречи в посольстве РФ в республике, в Российском Центре науки и культуры (РЦНК) в Ташкенте, а также встретились с коллегами из вузов Узбекистана.

© РЦНК Делегация НГЛУ им. Н. А. Добролюбова в Ташкенте

"На встречах обсуждались вопросы совместной работы по проблематике преподавания русского языка, программ двойных дипломов, создания дорожной карты сотрудничества в 2019 году", - сообщили в Россотрудничестве.

Также НГЛУ подписал межвузовское соглашение с Самаркандским государственным университетом.

В ходе визита в РЦНК состоялся круглый стол "Образование в России для иностранных студентов", где были обсуждены вопросы продвижении российского образования и изучения русского языка. Здесь же преподаватели российского вуза провели пробное тестирование по русскому языку для потенциальные абитуриентов из республики.

По данным министерства народного образования Узбекистана, в настоящее время число выпускников вузов по специальностям "русский язык и литература" не покрывает даже половину имеющейся потребности, в начальных классах — только треть. По данным посольства РФ в республике, власти Узбекистана намерены решить проблему дефицита преподавания на русском языке в школах за счет подготовки местных кадров, от приглашения учителей из РФ решено отказаться. По данным Россотрудничества, в настоящее время в российских вузах обучаются порядка 24 тысяч студентов из Узбекистана.