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Студенты в аудитории

В Ташкенте могут открыть филиал Московского энергоинститута

Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Планируется, что новый вуз примет первых студентов 1 сентября 2019 года.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В Ташкенте в 2019 году планируется открыть филиал Национального исследовательского университета "Московский энергетический институт". Соответствующее постановление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева опубликовано на портале СОВАЗ для общественного обсуждения, которое продлится до начала февраля. 

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"Согласиться с предложением об учреждении в Ташкенте филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский энергетический институт", — говорится в тексте документа.

Ожидается, что новый вуз примет первых студентов уже 1 сентября этого года. Там будут готовить высококвалифицированных инженерно-технических кадров для энергетической отрасли страны по направлениям "Электроэнергетика и электротехника" и "Тепловая энергетика и тепловая техника".

По данным Посольства России в Узбекистане, в республике сейчас работают филиалы четырех российских вузов. В Ташкенте — МГУ имени Ломоносова, Российского экономического университета имени Плеханова и Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, а в Алмалыке Ташкентской области в этом учебном году открылся филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".

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Теги:
Ташкент, Университет, Образование



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