Генпрокуратура Узбекистана: расследование по делу Нафасова еще продолжается

Ранее пресс-служба Национального олимпийского комитета республики опубликовала сообщение о том, что Нурхон Нафасов подозревается в хищениях, и в отношении него заведено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 23 янв Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана прокомментировала сообщение НОК республики о возбуждении уголовного дела в отношении ряда должностных лиц Национальной федерации каратэ. По данным Генпрокуратуры, обнародованные сведения не соответствуют действительности.

По данным ведомства, официальная информация касательно возбужденных и расследуемых уголовных дел может быть представлена исключительно уполномоченными на то следственными либо надзорными органами.

"В частности, относительно новости, опубликованной на официальном сайте Национального Олимпийского комитета Узбекистана 23.01.2019 г. пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщает следующее. Прокуратурой города Ташкента производятся следственные действия по возбужденному уголовному делу в отношении ряда должностных лиц Национальной федерации каратэ Узбекистана. На данный момент по установленным по уголовному делу обстоятельствам какие-либо лица, в частности, и Н.Нафасов не были привлечены к уголовному делу в качестве подозреваемого или обвиняемого", — говорится в сообщении Генпрокуратуры республики.

Ранее появилась информация, что председатель федерации каратэ республики Нурхон Нафасов якобы подозревается в хищении средств на сумму 125,5 миллиона сумов (15 тысяч долларов).