На КПП В Бухарской области установили оборудование за три миллиона долларов

ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. На железнодорожном таможенном посту "Хужадавлат" в Бухарской области заработал новый инспекционно-досмотровый комплекс, который оснащен современным сканирующим оборудованием.

Как пишет УзА, оборудование стоит три миллиона долларов, оно было куплено за счет грантовых средств, выделенных Китаем.

С помощью инспекционно-досмотрового комплекса можно обследовать товары в крупных транспортных средствах или больших контейнерах.

Напомним, в январе сотрудники Таможенного комитета Узбекистана пресекли попытку тайного ввоза в страну большой партии телевизоров. В грузовых контейнерах согласно сопроводительным документам должна была находиться синтетическая нить. После таможенной проверки выяснилось, что в контейнерах хранятся 1206 телевизоров LG на общую сумму пять миллиардов сумов.