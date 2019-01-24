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Таможенный пост

На КПП В Бухарской области установили оборудование за три миллиона долларов

© Sputnik / Михаил Воскресенский, STF
Общество
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Новое оборудование поможет предупредить ввоз контрабанды в грузах.

ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. На железнодорожном таможенном посту "Хужадавлат" в Бухарской области заработал новый инспекционно-досмотровый комплекс, который оснащен современным сканирующим оборудованием.

Пресечена попытка тайного ввоза телевизоров на 5 миллиардов сум
© Пресс-служба ГТК РУз
Таможенники пресекли ввоз в Узбекистан крупной партии телевизоров

Как пишет УзА, оборудование стоит три миллиона долларов, оно было куплено за счет грантовых средств, выделенных Китаем.

С помощью инспекционно-досмотрового комплекса можно обследовать товары в крупных транспортных средствах или больших контейнерах. 

Напомним, в январе сотрудники Таможенного комитета Узбекистана пресекли попытку тайного ввоза в страну большой партии телевизоров. В грузовых контейнерах согласно сопроводительным документам должна была находиться синтетическая нить. После таможенной проверки выяснилось, что в контейнерах хранятся 1206 телевизоров LG на общую сумму пять миллиардов сумов.

Теги:
Таможня, КПП, Бухарская область, Узбекистан



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