Пять главных фитнес-трендов 2019 года

Медитация, HIIT и другие тренды 2019 года в фитнес-индустрии.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Американский колледж спортивной медицины (ACSM) подготовил ежегодный обзор главных фитнес-трендов на 2019 год, проведя масштабный опрос профессионалов в сфере фитнеса и здравоохранения со всего мира.

Предлагаем узнать пять главных трендов этого года.

Мобильные приложения для тренировок

Забудьте те дни, когда вам приходилось откладывать тренировку, потому что лень было идти в спортзал. Этот год объявляется годом высокотехнологичных тренировок.

Приложения для смартфонов и других мобильных устройств доступны для любых платформ.

Некоторые приложения, например, Nike Training Club, Cyclemeter, MyFitnessPal или Sweat, умеют воспроизводить звуковые и визуальные оповещения о начале и окончании тренировки, содержат указания по выполнению упражнений, а также могут составлять ваш собственный рацион питания на неделю с рецептами и вашей собственной диетой.

Подписавшись на Obe Fitness или Classpass Live, вы можете каждый день смотреть онлайн-трансляции тренировок с участием знаменитостей на своем телефоне.

А для самых продвинутых существует специальное зеркало, представляющее собой интерактивный экран, который транслирует онлайн тренировки с тренером прямо у вас дома.

Йога и медитация

Занятия йогой уже на протяжении нескольких лет входят в топ фитнес-трендов. Выходят многочисленные книги и видеопособия, растет число сертификационных курсов по различным направлениям йоги.

А вот медитация начала набирать популярность в 2018 году. В новом году она станет главным трендом, считают фитнес-тренеры. Многие до сих не знают, как начать заниматься медитацией, однако сегодня достаточно скачать такие приложения, как Headspace, Simple Habit или Lucid и начать медитировать прямо в вагоне метро.

Высокоинтенсивный интервальный тренинг (HIIT)

Уже много лет тренировки под названием HIIT (High-Intensity Interval Training) не сдают своих позиций. 2019 год не станет исключением.

Они представляют собой кратковременные интервалы высокоинтенсивных нагрузок, чередующиеся с короткими периодами отдыха. Как правило, длительность одной программы обычно составляет менее 30 минут (хотя продолжительность некоторых программ может быть значительно больше).

Барре

Барре - новое слово в фитнесе, которое должен знать каждый. Эту категорию фитнеса можно охарактеризовать как микс йоги, балета и пилатеса.

Его придумала балерина, которая после травмы была вынуждена отказаться от дела своей жизни, но хотела передать свои профессиональные навыки. Это направление представляет собой силовые тренировки с маленькими весами, направленные на все группы мышц. Прорабатывается и прокачивается каждая мышца, чего нельзя добиться, занимаясь на тренажерах.

Пропаганда здорового образа жизни на работе

Фитнес-программы для сотрудников обычно проводятся на рабочем месте или в специально оборудованном в офисе зале.

Цель таких программ – улучшение состояния здоровья сотрудников. Пропаганда здорового образа жизни включает в себя широкий спектр программ и услуг, которые оценивают состояние здоровья и продуктивность труда сотрудников, затраты на здравоохранение.

Выявив необходимость, профессионалы этой области начинают подготовку программ, нацеленных на удовлетворение основных потребностей организации (например, программы борьбы с курением или избыточным весом).