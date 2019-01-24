Выпускникам Военного института в Ташкенте будут присваиваться звания

Отбор кандидатов на обучение будет осуществляться на конкурсной основе из числа студентов, окончивших третий курс высших инженерно-технических образовательных учреждений, показавших наилучшие результаты по итогам обучения.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Выпускникам Военного института будут присваиваться воинское звание "лейтенант" и выдаваться диплом государственного образца, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В Военном институте информационно-коммуникационных технологий и связи Министерства обороны Узбекистана в в 2019-2020 годах будет завершено обучение курсантов пятого и четвертого курсов по действующим учебным программам.

Обучение студентов третьего, второго и первого курсов, поступивших на Специальный факультет Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий в 2016, 2017 и 2018 годах будет осуществлено по направлению образования "Телекоммуникационные технологии" на базе ТАТУ, а с 2019,2020 и 2021 года - на базе Военного института.

Начиная с 2022 и 2023 учебного года отбор кандидатов на обучение в Военном институте будет осуществляться на конкурсной основе из числа студентов, окончивших третий курс высших инженерно-технических образовательных учреждений республики, показавших наилучшие результаты по итогам обучения, и изъявивших желание продолжить обучение в Военном институте и проходить военную службу по контракту, а также годных по состоянию здоровья к военной службе.

Постановлением было также определено, что обучение в данном Военном институте приравнивается к военной службе, осуществляемой в порядке, определенном Положением о порядке прохождения военной службы гражданами Республики Узбекистан.