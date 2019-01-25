Ветераны из Узбекистана приедут на 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

Всего в Санкт-Петербурге на торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады, ожидают 90 человек из 19 стран.

ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. Ветераны Второй мировой войны, участники обороны Ленинграда и жители блокадного города из Узбекистана приедут в Петербург на мероприятия, посвященные 75-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады, сообщили в городском комитете по внешним связям.

Всего ожидается около 90 ветеранов Великой Отечественной войны - участников обороны Ленинграда и жителей блокадного города, живущих за рубежом.

Санкт-Петербург отметит 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января.

Всего планируется принять около 90 человек из 19 стран. Петербург 25-29 января посетят ветераны из Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Грузии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии.

Планируется, что ветераны поучаствуют в традиционной церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, увидят парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона на Дворцовой площади, посетят концерт в большом концертном зале "Октябрьский", посвященный годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

Для них подготовлена культурная программа, которая будет включать обзорную экскурсию по Северной столице, посещение исторического парка "Россия – моя история" и музея "Ленрезерв".

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год ─ до 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.