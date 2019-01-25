Россия хочет увеличить число иностранных студентов вдвое

Минобрнауки также пытается решить проблему с тем, что иностранные студенты во время обучения не могут устроиться на работу в России.

ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Количество иностранных студентов в России должно вырасти до 600 тысяч человек в течение пяти лет, Минобрнауки ищет решения по разрешениям на работу в России для них, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова.

"Задача в ближайшие пять лет – количество иностранных студентов, обучающихся в России, увеличить в два раза. По этому показателю Россия будет одним из лидеров в мире. Сегодня в России обучается около 300 тысяч иностранных студентов. Должно быть в два раза больше. Это масштабная задача, которая требует развития содержания образовательных программ и талантов", - сказал он.

Котюков добавил, что, решая эту задачу, Минобрнауки четко видит проблему с тем, что иностранные студенты во время обучения не могут устроиться на работу в России.

"Успешность освоения образовательных программ должна быстрее приводить к реализации знаний на практике. Потому что стоит задача предоставить возможность реализовать полученные знания здесь же, в России. Мы проводим консультации. Думаю, что точно решение найдем по этому вопросу", - сказал министр.

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Он также сообщил, что министерство активно работает над заключением госсоглашений о взаимном признании научных степеней ученых России и других стран. По его словам, это один из приоритетов на данный момент.

"Это вопрос развития глобальной конкурентоспособности российской науки. Международная составляющая принципиальная. Сегодня и университеты России достаточно динамично развивают свои международные позиции, в том числе и в рейтингах… Заключение госсоглашений о признании степеней является одним из наших приоритетов. Здесь приходится детально изучать ситуацию, тут очень много нюансов", - рассказал он в ответ на вопрос о признании научных степеней.

Руководитель Государственной инспекции по надзору за качеством образования в Узбекистане Улугбек Ташкенбаев ранее сообщал, что сейчас в Российской Федерации обучаются около 25 000 узбекских студентов и их число ежегодно увеличивается более чем на 7500 человек.